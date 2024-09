Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 12 settembre in prima serata su Canale 5, Kemal, deciso a scoprire se è il padre della piccola, si organizza per fare un test del DNA. Nel frattempo, ad una cena con i suoi genitori, sua sorella Zeynep e Asu, Kemal accusa la sorella di aver provocato il suicidio di Ozan. Zeynep è sconvolta dalle accuse di Kemal. Alla cena irrompe Tarik, visibilmente ubriaco e disperato. Annuncia di essere rovinato, e di non sapere più come uscire dalla morsa degli usurai. Kemal decide di aiutarlo ma lui rifiuta. Nihan arriva all'ospedale con Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dice che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nihan non corrisponde. Più tardi, Nihan va su tutte le furie scoprendo che Emir, complice il medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre. Nihan incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l'uomo ha deciso di far dedicare ad Ozan il dormitorio. Nihan si infuria e lo aggredisce. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE