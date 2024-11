Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 9 novembre su Canale 5, nel ricevere il video di Zeynep che tenta di soffocare Ozan con un cuscino, Ayhan e Kemal non possono fare a meno di sollevare alcuni dubbi.

La stessa Zeynep potrebbe risolverli, ma risulta scomparsa. Si trova nascosta in una casa procurata da Asu, con la complicità di Emir.

Tramite uno stratagemma di Asu, Nihan riesce a trovare Zeynep e l'aggredisce. Durante la colluttazione tra le due donne, Zeynep ha un'emorragia e implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta, la porta in ospedale, dove si imbattono in Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

