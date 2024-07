Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 9 luglio su Canale 5, Emir accusa il personale medico di essere parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo. I suoi sospetti nei confronti dell'uomo sembrano essere confermati da un video in cui la macchina di Kemal appare non lontana dal luogo dell'incidente. Ma Kemal, presentandosi a casa di Emir, lo convince della sua innocenza dichiarandogli che non lo colpirebbe mai con tali sotterfugi. I sospetti di Emir si indirizzano quindi sul suo misterioso fratello. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE