Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 8 luglio su Canale 5, Tufan accompagna Zeynep in clinica perché abortisca. Mentre l'uomo si allontana per un momento, la ragazza incontra Asu, alla quale racconta cosa sta succedendo e lei l'aiuta a fuggire. Nel frattempo, l'auto su cui viaggiano Emir e Nihan perde il controllo a causa dei freni fuori uso, e finisce contro un albero. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

