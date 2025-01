L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 8 gennaio su Canale 5, Emir assicura a Zeynep che non intende fare del male a suo fratello Kemal.

Nihan scopre con disappunto che non trascorrerà la serata con Kemal perché l'uomo ha degli impegni urgenti. Riceve invece dei messaggi minatori che la costringono a recarsi in un luogo misterioso. Troverà ad attenderla una grande sorpresa. Nihan e Kemal, al colmo della gioia, decidono di sposarsi al più presto, e iniziano i preparativi per il loro matrimonio.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

