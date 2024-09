Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 7 settembre su Canale 5, Ayhan va a cercare Kemal al quale intima di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti. Ovviamente Kemal si rifiuta di dirgli dove si trovino. Emir chiama Nihan e le chiede se abbia preso o meno la decisione di tornare da lui così da poter riabbracciare la piccola Deniz. Mentre i due sono al telefono, la piccola inizia a piangere e Nihan spiega a Emir cosa fare per tranquillizzarla. Zeynep, per colpa di Emir, perde il lavoro e quindi lo contatta chiedendogli di essere risarcita per il danno subito. Emir, di contro, la ignora, perché la vuole punire per aver fatto avvicinare Kemal a sua figlia. Nihan ed Emir trovano un compromesso: lei andrà a prendere sua madre a casa di Leyla e la porterà a vivere con loro. In cambio Emir le fa promettere che Kemal non si avvicinerà mai alla bambina. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

