Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 7 giugno su Canale 5, Leyla, dopo una telefonata di fuoco con Vildan, va da Onder per metterlo in guardia. Non vuole più essere coinvolta nelle loro beghe matrimoniali.

Nel frattempo Emir irrompe in casa di sua madre per farla parlare e sapere se è vero che la donna ha avuto un altro figlio: le strappa la maschera ad ossigeno, ma la povera Mujgan altro non riesce ad emettere che rantoli e sospiri.

La donna è convinta che la madre di Emir non abbia mai avuto un amante e che il figlio sia stato concepito con suo marito. Galip, minaccioso, intima ad Hakki di licenziare Kemal, ma lui gli comunica che non solo non lo licenzierà, ma che trasferirà a lui le sue quote aziendali Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

