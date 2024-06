Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 6 giugno su Canale 5, durante un flashback, si scopre che Mujgan era sul ciglio del balcone pronta a buttarsi, ma fu Galip a spingerla. Dopodiché Kemal va da Emir per rivelargli che suo padre istigò la moglie al suicidio poiché aveva dato alla luce un altro figlio che, secondo Galip, era frutto della relazione con un amante. Così Emir scopre di non essere figlio unico. Nel frattempo, Onder va via di casa; e Asu chiede a Leyla se approva il suo legame con Kemal, ma la donna le risponde che secondo lei, alla fine, trionferà l'amore tra Kemal e Nihan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

