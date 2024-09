Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 5 settembre su Canale 5, Emir capisce che sua moglie ha un piano di fuga e che ha affermato di aspettare un figlio da lui solo per trarlo in inganno. Ordina quindi a Galip di controllare i movimenti di Nihan per impedirle di partire. Hakan va in ospedale per interrogare Emir, il quale lo avverte: sarà trasferito, e se non rinuncerà all'indagine lo farà licenziare. Intanto Vildan scopre che Zeynep ha perso il bambino e ha una dura reazione. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 5 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

