Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 5 dicembre su Canale 5, Mercan cerca di confortare Kemal osservando che il tempo cura tutte le ferite e raccontandogli, a testimonianza di questo, la sua tragica storia personale. Zeynep non riesce a dimenticare Emir e accetta di rivederlo in un bar. Emir le annuncia che ha preso una clamorosa decisione sul suo futuro.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 5 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

