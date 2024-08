Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 5 agosto su Canale 5, Ozan affronta sua sorella Nihan, chiedendole spiegazioni per il suo comportamento nei confronti di Zeynep. Emir suggerisce al ragazzo di fuggire con sua moglie. Ozan, nel tentativo di mettere a tacere le voci su Zeynep, chiede alla ragazza di sottoporsi ad un test di paternità. Zeynep è inizialmente riluttante, ma viene poi convinta da Emir. L'uomo le assicura infatti che interverrà sul test in modo che la paternità risulti di Ozan. Tufan riesce finalmente a trovare Hakki, che si trova in una villa vicina a quella di Mujigan. Lo osserva aspettando il momento giusto per agire.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

