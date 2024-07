Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 4 luglio su Canale 5, Zeynep è fuori con la madre e la suocera ma, nonostante le due donne siano unite per l'affetto nei confronti del futuro nipote, non riescono ad andare d'accordo e si provocano in continuazione. Tufan si confida con la madre ritrovata: da un lato farebbe di tutto per rendere Asu felice, ma dall'altro non vuole che la donna che ama finisca con un altro uomo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE