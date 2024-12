Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 4 dicembre su Canale 5, l'indagine di Kemal e Nihan si è conclusa: la scoperta dell'identità dell'assassino di Ozan travolge tutti come una valanga, seminando dolore e sgomento.

I n un toccante colloquio, Tarik chiede a Kemal di accompagnarlo alla polizia, dove la macchina della giustizia si metterà in moto.

Mercan cerca di confortare Kemal dicendogli che il tempo cura tutte le ferite e raccontandogli, a testimonianza di questo, la sua tragica storia personale.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il martedì e il giovedì alle 21.20, il sabato alle 14.45.

