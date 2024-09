Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 30 settembre su Canale 5, Kemal consegna a Tufan una lettera e gli chiede di portarla al suo vero capo, il ricattatore di Emir.

Ma Tufan mentre sta per chiamare Asu, cambia idea e la porta ad Emir. Nella lettera Kemal propone un accordo ad Asu per distruggere Emir. In cambio lui le darà le azioni della Kozcuoglu che dice di possedere. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

