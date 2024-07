L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda martedì 30 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 30 luglio su Canale 5, durante uno scontro in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu svela che Tarik è un assassino.

Kemal è sempre più insospettito dall'ansia di Asu. Pressata dalle sue domande la giovane gli fornisce una spiegazione parziale: suo zio ha dei nemici che potrebbero farle del male.

Nel frattempo Emir telefona Nihan dal commissariato e le chiede di prendere il suo posto in azienda.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

