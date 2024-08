Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 30 agosto su Canale 5, di fronte alle risposte reticenti di Zeynep riguardo Emir, Kemal decide di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, scoprirà tutta la verità sulla relazione tra Zeynep ed Emir. Galip chiede ad Asu di incontrarsi e poi le rivolge delle domande molto personali sulla sua famiglia. Ciò porta la donna a dedurre che Galip conosca ormai la sua vera identità. Emir decide che è arrivato il momento di uccidere Kemal, e chiede a Tufan di portare a termine l'incarico.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

