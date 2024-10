Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 3 ottobre su Canale 5, p er Kemal l'affare del terreno non va a buon fine perché c'è lo zampino di Emir.

Emir ormai pensa di avere in pugno Kemal, e ordina ad Asu di rubare dei documenti dall'azienda del suo fidanzato convinto che possano dimostrare le irregolarità commesse da Kemal nell'acquisto delle azioni della Kozcuoglu Holding.

Leyla e Ayhan sono nella città di Zonguldak per cercare il documento che dimostri che Asu ed Emir sono fratelli. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

