Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 29 novembre su Canale 5, Emir si chiude in ufficio per monitorare a distanza l'incontro tra Ali e Tufan, per poi farsi seguire inutilmente da Mercan in una casa, fingendo di cercare Asu.

Raggiunto da Mercan, ne approfitta per ribadirle che non sa nulla di sua sorella, e che la sta ancora cercando.

Dopo l'ennesima scenata di gelosia sulla bella e audace poliziotta Mercan, Nihan, grazie all'aiuto di Ayhan e Leyla, mette in atto un piano per vedere Kemal il giorno del suo compleanno.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

