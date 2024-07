Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 29 luglio su Canale 5, Kemal, nonostante soffra ancora per la conclusione della sua relazione con Nihan, va avanti con la sua vita, mosso dal desiderio di giustizia. Anche Nihan è devastata dal dolore, perché non riesce a perdonare Kemal per aver messo in pericolo suo fratello Ozan. Nel frattempo, la stampa pubblica il video dell'omicidio che incastra Ozan ed Emir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

