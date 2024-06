Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 28 giugno su Canale 5, Nihan trova Zeynep in camera di Emir durante la notte.

L'uomo, per sviare i suoi sospetti, le fa credere che Zeynep sia entrata in camera per recuperare la pistola di Kemal. Zeynep sta al gioco, e poi sfrutta la stessa scusa per Kemal, che mentre spiava la camera di Emir dal giardino l'aveva vista entrare e si era allarmato.

Emir costringe sua moglie a passare la notte con lui ma Nihan la passa in bianco sul divano. Il mattino dopo decide di andare da Emir per chiedergli di restituire la pistola di Kemal e per la seconda volta trova Zeynep in camera. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE