Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 27 novembre su Canale 5, arriva il rapporto della scientifica e i risultati di tutte le analisi puntano il dito su Kemal. Il commissario Mercan richiede un mandato per arrestarlo. I preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan vanno avanti, e Vildan spera che l'autopsia faccia chiarezza: qualunque sia il responso, però, non perdonerà mai Zeynep.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

