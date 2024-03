Endless Love, la puntata del 27 marzo in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda mercoledì 27 marzo su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso mercoledì 27 marzo su Canale 5, Ozan si fa dare il numero di telefono di Zeynep e comincia a flirtare con lei. Emir ricorda quando, cinque anni prima, tese una trappola a Ozan con la complicità di due donne. Una di loro propose a Ozan, ubriaco, un gioco con una pistola apparentemente scarica. Ozan sparò, diventando suo malgrado un assassino.

Emir mostra un video con immagini dell'omicidio ai signori Sezin e li obbliga a dirgli la verità su come hanno conosciuto Kemal, o lui informerà la polizia dell'accaduto. Onder e Vildan cedono, poi Vildan decide di chiedere aiuto a Galip, il padre di Emir.

Durante il programma televisivo di cui è ospite, Kemal ha l'occasione di riflettere e chiedere scusa a tutti coloro che ha involontariamente ferito dalla sua ambizione. I suoi amici e familiari sono visibilmente commossi. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

