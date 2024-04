Endless Love, la puntata del 27 aprile in streaming

N ella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso sabato 27 aprile su Canale 5, Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di Onder, dopo che è stato investito. In realtà Onder si sta riprendendo ma la preoccupazione più grande è che lui è convinto che non si sia trattato di un incidente ma che, anzi, il conducente della macchina lo abbia puntato con l'intenzione di travolgerlo. Inoltre, sapendo che in macchina con il conducente c'era anche Tarik, i sospetti cadono su Emir. Nihan, senza mezzi termini, telefona a Emir e gli chiede se è coinvolto nell'incidente di Onder, ma Emir nega categoricamente di avere qualcosa a che fare con l'accaduto. Asu rivela ad Hakki di essere innamorata di Kemal e l'uomo, durante un pranzo in cui è presente anche Leyla, fa intendere di essere d'accordo con la relazione tra i due poiché stima molto il ragazzo. Leyla, però, prende in disparte Kemal e lo convince a invitare Nihan a vedere un film al cinema. Vildan prova a raccontare a Nihan la verità riguardo al suo passato, ma viene interrotta da Onder il quale crede che non sia il momento giusto per raccontare quanto accaduto alla figlia, già molto scossa per via dell'incidente che ha coinvolto il padre. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

