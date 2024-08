L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda martedì 27 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 27 agosto su Canale 5, Nihan, ricoverata in ospedale in seguito al suo svenimento, riceve la notizia dell'arresto di Ozan.

Prima di essere dimessa, il medico le comunica che il suo test di gravidanza è negativo, ma Emir è riuscito a parlare con il medico prima di lei.

Kemal sospetta che dietro la fuga di Ozan e Zeynep ci sia Emir: Ozan non sarebbe mai stato in grado di organizzare un'operazione simile.

