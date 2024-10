Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 26 ottobre su Canale 5, Kemal, Zehir e Ayhan escogitano un piano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz. Ma anche Emir, nel frattempo, sta cercando di anticipare le mosse di Kemal per farlo arrestare in fragranza di reato.

Come pianificato, durante il trasloco, gli uomini di Ayhan distraggono le guardie al cancello di Emir, mentre Kemal travestito da traslocatore entra nel giardino. Kemal viene però scoperto dai due sorveglianti e Hakan interviene avvertito da Emir.

Emir pensa di averla avuta vinta, ma non sa che quello di Kemal era solo un diversivo e che Deniz è stata portata via durante il trambusto. Preso dalla furia, Emir decide di vendicarsi sulla famiglia di Kemal, minacciando di bruciare la casa dei Soydere. Solo l'intervento di Nihan riesce a farlo desistere. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

