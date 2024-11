Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 26 novembre su Canale 5, Tufan usa Nihan come esca per intrappolare Emir, aggredirlo e accusarlo dell'omicidio di Asu. Nihan, dopo avere evitato che lo scontro tra i due uomini porti a conseguenze irreparabili, soccorre Emir. Kemal sospetta che l'assassino di Asu sia entrato attraverso una impalcatura per la pulizia delle finestre. Quando Zehir lo informa che l'impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, si affretta a tornare a casa per cogliere il criminale in flagrante.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

