Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 26 luglio su Canale 5, Emir viene trattenuto in centrale perché la polizia ha la certezza che nasconda qualcosa. Il commissario è venuto in possesso di alcuni filmati che lo coinvolgono nell'omicidio di Linda. .

Anche Ozan è alla centrale e viene interrogato dal commissariuo. Il ragazzo, in tensione per la situazione, ha un malore e viene portato di corsa in ospedale.

La sua famiglia non può aver alcun contatto con lui, ma i genitori, la moglie e la sorella decidono di andare in ospedale per stargli vicino.

