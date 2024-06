Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 26 giugno su Canale 5, Fehime continua i preparativi per la cena con la quale le famiglie riunite di Zeynep e Ozan festeggeranno la gravidanza della ragazza. Decide di invitare alla cena anche Asu e Leyla. Vildan non ne fa parola con Emir, ma l'uomo viene informato da Asu. Si presenta quindi a sorpresa a casa di Fehime e Huseyin, trascinando con sé anche Nihan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

