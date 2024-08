L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda lunedì 26 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 26 agosto su Canale 5, Nihan si allontana dalla festa portando con sé una lettera che Kemal le aveva consegnato tempo prima, chiedendole di leggerla solo se lui avesse un giorno rinunciato a lei.

Nihan scoppia in lacrime leggendo le parole piene d'amore di Kemal, ma quando si imbatte nell'uomo, non riesce a rivelargli i suoi sentimenti e i suoi reali desideri. Al termine del rito degli anelli, che sancisce il fidanzamento tra Asu e Kemal, Nihan sviene.

Zeynep e Ozan vengono intanto portati al molo da Tarik secondo il piano concordato con Emir.

