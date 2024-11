Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 25 novembre su Canale 5, Kemal, preoccupato per Asu, decide di visionare le telecamere di sicurezza del palazzo dove avevano discusso a proposito del divorzio.

Dai filmati però non lo si vede uscire e questo insospettisce Kemal che immagina siano stati cancellati o che ci siano altre uscite.

Ad un certo punto nel video appare una macchina professionale per le pulizie e capisce che quella potrebbe essere la chiave dell'enigma.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

