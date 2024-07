L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 25 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 25 luglio su Canale 5, la polizia trova Emir nell'archivio e procede al suo arresto. Fuori dal commissariato, Kemal si confronta con la famiglia Sezin e i suoi fratelli, che sono profondamente turbati dagli eventi.

Più tardi chiede a Zehir di organizzare un servizio di protezione per Leyla e per i suoi genitori, sapendo che lo scontro con Emir si farà sempre più difficile.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

