Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 24 maggio su Canale 5, Emir porta Nihan nella casa in cui è avvenuto l'omicidio per il quale è stato incastrato Ozan e la tranquillizza spiegandole che suo fratello non corre alcun pericolo: il corpo della donna uccisa è stato nascosto in un cimitero e non verrà mai ritrovato. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

