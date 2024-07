Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda) , trasmessasu, durante la festa per la raccolta fondi, Asu riceve l'ordine dallo zio Hakki di ricercare un documento negli archivi aziendali. Contemporaneamente, Emir si muove furtivamente negli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelare l'identità del misterioso "fratello".

Kemal nota i movimenti sospetti di Emir e, proprio mentre sta per accedere all'archivio, vede la polizia arrivare dalla finestra. Allarmato, si dirige verso la sala degli ospiti e assiste all'arresto di Ozan: il commissario non ha rispettato la promessa di prevenire l'arresto durante l'evento. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

