Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 23 settembre su Canale 5, Emir comunica a Galip di voler attaccare Kemal.

Nello stesso momento, con la complicità di Ayhan, Kemal sta organizzando un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin.

Dopo essere stata lasciata da Kemal, Asu ha un confronto con Nihan durante il quale le chiede se lei abbia a che fare con la decisione dell'uomo di annullare il matrimonio.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

