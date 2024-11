Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 23 novembre su Canale 5, Asu informa Kemal della sua decisione di accettare il divorzio e gli chiede di lasciare l'appartamento per darle la possibilità di fare le valigie. Kemal e Nihan riescono a trovare Gurcan: costretto a parlare, l'uomo rivela chi ha orchestrato il tentato omicidio di Ozan. Kemal e Nihan sono sconvolti quando scoprono che Asu non è in casa e trovano una grande quantità di sangue nella sua camera. Dopo aver contattato la polizia, l'indagine inizia immediatamente. All'arrivo del commissario Mercan, Nihan non può fare a meno di provare antipatia per lei. Mercan accusa Kemal di essere coinvolto nella scomparsa e nel presunto omicidio di Asu, e i suoi sospetti si estendono anche a Nihan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

