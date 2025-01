L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 23 gennaio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 23 gennaio su Canale 5, Emir, dopo aver attuato un piano di fuga alla perfezione insieme a Baran, riesce a imbrogliare tutti. Nihan e Kemal lasciano Deniz a Zeynep per andare al cinema, ma Emir riesce a sorprendere tutti rapendole entrambe. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE