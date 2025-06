Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 11 giugno in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin fa una scoperta. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede l'11 giugno

La perquisizione da parte degli agenti allo studio Tilmen da' i suoi frutti: oltre a trovare tutte le prove necessarie per incriminare Yekta per riciclaggio, viene rinvenuto anche il cellulare di Serdar. Esaminandolo, scoprono che contiene lo scambio di messaggi tra Serdar ed Engin, che prova che l'esecutore materiale dell'omicidio di Zafer è proprio Serdar, per il quale viene diramato un mandato d'arresto.

