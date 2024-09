Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa domenica 22 settembre su Canale 5, nella famiglia Soydere sembra tornare la serenità e Kemal propone al fratello Tarik un impiego onesto. Fehime rivela ad Asu che il figlio di Nihan è di Kemal. Nel frattempo, Ayhan e Leyla si stanno godendo la cena che Ayhan le ha strappato dopo aver vinto la scommessa. Senza preavviso, Nihan si presenta alla porta di Leyla con Deniz e poco dopo anche Kemal si aggiunge alla compagnia. Nihan fa sentire a Kemal la registrazione che ha fatto di nascosto, nella quale Emir ordina ad Hakan di arrestare l'uomo che avrebbe dovuto portare via Ozan una volta evaso di prigione e una seconda registrazione in cui sempre Emir dà appuntamento a uno sconosciuto per parlare di Ozan. Fehime si reca a casa di Asu e la trova in lacrime. La donna si sfoga raccontando che Kemal l'ha lasciata e che teme possa riavvicinarsi a Nihan, trovandosi in una situazione di pericolo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

