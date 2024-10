Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 22 ottobre su Canale 5, Tufan arriva in ospedale con alcuni dipendenti disposti a donare il proprio sangue per salvare Nihan, ma è troppo tardi perché ci ha già pensato Zeynep. Dopo questo gesto generoso, Emir le dimostra a suo modo molta gratitudine, ma Zeynep gli precisa che l'ha fatto solo per Kemal. Tufan inizia a indagare sull'incidente che ha avuto Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal: in realtà la sera prima non erano insieme, al contrario lei è uscita per cercarlo e l'ha sorpreso insieme a Nihan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE