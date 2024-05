Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso mercoledì 22 maggio su Canale 5, Nihan, informata del tentato suicidio di Ozan, accorre in ospedale e gli assicura che riporteranno a casa Zeynep. Vildan ha infatti pregato Kemal di farlo, per proteggere suo figlio. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

