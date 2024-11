L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 21 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 21 novembre in prima serata su Canale 5, un momento romantico tra Kemal e Nihan, interrotto dall'arrivo della polizia: i due innamorati sono stati accusati di violazione di domicilio. Nihan, Kemal e Zehir riescono, tuttavia, a fare irruzione nell'appartamento di Gurcan, ma scoprono che qualcuno è riuscito a trovare l'uomo prima di loro.

Tarik lo tiene in ostaggio, lo ha imbavagliato e portato in un bosco, ed è sul punto di sparargli, ma Gurcan riesce a scappare, dopo aver colpito il suo rapitore con un bastone. Zehir scopre che Gurcan è gravemente malato.

Zeynep si sfoga con sua madre e le dice che si sente "paralizzata" per colpa dei sentimenti che prova per l'uomo sbagliato. Uno degli uomini di Emir riesce a rimediare l'indirizzo di Gurcan e riceve l'ordine di trovarlo.

Nel frattempo, Leyla comunica a Vildan che presto si sposerà con Ayhan. Galip ha paura che Emir possa fare del male a sua sorella Asu per vendicarsi dell'incidente che ha causato a Nihan. Emir, con un astuto inganno, riesce a portare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe.

Qui si trova una macchina con un impianto idraulico malfunzionante e freni rotti. Emir ha intenzione di costringere Asu a mettersi al volante per vendicarsi del tentato omicidio di Nihan. Tuttavia, l'incontro viene interrotto da Mujgan, che, accompagnata da Nihan, arriva sul posto per fermare Emir e persuadere Asu a consegnare al fratello tutti i documenti che potrebbero essere usati contro di lui.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 14 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 21.20 in prima serata il giovedì e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE