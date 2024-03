Endless Love, la puntata del 21 marzo in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 21 marzo su Canale 5, Nihan si rifugia sulla barca e qui incontra Kemal. La ragazza è sincera, non nasconde i suoi sentimenti nei suoi confronti, ma di fronte alla ostentata ostilità del suo ex lo prega di andare via. Kemal, però, è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Ozan aggredisce Emir perché vede con i propri occhi che lui tradisce continuamente la moglie, Nihan, con Banu. Ozan non sopporta questo trattamento riservato alla sorella. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

