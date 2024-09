Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 20 settembre su Canale 5, Kemal fa in modo di eliminare tutte le tracce dell'incontro con Nihan nel parcheggio di casa sua.

I due poi hanno una discussione su come proseguire le indagini per la morte di Ozan.

Nel frattempo, Fehime trova il diario di Nihan che Vildan ha mandato a Kemal: leggendolo, scopre che Deniz è figlia di Kemal. Subito dopo, viene raggiunta da Emir. Per evitare che l'uomo possa impossessarsi del diario, lo nasconde nella sua borsa. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

