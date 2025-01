Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 20 gennaio su Canale 5, consapevole di non avere alternative dopo il fallimento del suo piano, Emir ottiene dei passaporti falsi per lui e Zeynep, e si prepara alla fuga. Kemal scopre quali sono le intenzioni del suo nemico, e domanda a Zeynep se anche lei ne sia a conoscenza. Ma la ragazza, che non ha più avuto contatti con Emir, promette a suo fratello di non tradire la sua fiducia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

