15enne uccide un'anziana a Milano, la madre del ragazzo: "Mi ha detto che aveva fatto una cosa orribile"

Nel corso della puntata in onda giovedì 15 maggio, Pomeriggio Cinque si concentra sulla tragedia avvenuta nella periferia sud di Milano in cui un 15enne avrebbe ucciso l'ex vicina di casa Teresa Emma Meneghetti, di 82 anni. A lanciare l'allarme sarebbe stata la madre del giovane, come riportato anche ai microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino. "Ieri è tornato verso l'una e mi ha detto che aveva fatto una cosa orribile e che non sapeva cosa gli fosse successo. Io gli ho chiesto di spiegarmi", ricostruisce la donna. "Aveva avuto un incontro con la signora la sera che era scappato di casa. Ha chiesto alla signora se poteva aspettare lì la mia amica, che non era ancora arrivata e lei gli ha detto di no", prosegue nel racconto.

Dopo aver ricostruito i momenti che avrebbero preceduto l'eventuale diverbio tra i due, la donna racconta ancora: "Quando mi ha raccontato e ho visto il sangue, l'unica cosa che ho pensato per prima è stata chiamare l'ambulanza, per vedere se lei era ancora viva, e chiamare i poliziotti".

