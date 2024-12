Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 20 dicembre su Canale 5, Tarik riesce a estorcere a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare i traffici illeciti dell'azienda. Nihan ricatta Emir: se vuole riuscire nel suo intento di saldare le banche, dovrà chiedere ai suoi uomini di allontanarsi dalla loro casa. La donna è ora libera di tornare ad abbracciare Deniz e attende che Kemal porti a termine il suo piano. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

