Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 18 luglio su Canale 5, Tarik chiede a Banu di sposarlo, nonostante il parere contrario della sua famiglia. La donna informa Emir, e gli dichiara di non voler rovinare la vita di Tarik. Emir, nuovamente sospettoso nei confronti di Tufan, lo fa seguire da Tarik. Nel frattempo, Kemal chiede a Tufan di consegnargli le prove che incriminerebbero Emir. Fehime trova Zeynep a casa di Kemal e, notando la valigia della ragazza, le chiede spiegazioni. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 18 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE