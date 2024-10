Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 17 ottobre su Canale 5, Ayhan riceve un documento relativo a una presunta vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding. Con l'aiuto di Kemal, si rende conto di essere finito in una trappola tesa da Emir per danneggiare allo stesso tempo lui e Leyla.

Kemal organizza il complesso piano per fare irruzione in casa di Emir prima che Nihan parta per il suo viaggio con Deniz.

Per farlo si serve dell'aiuto di Zehir. L'uomo mette alla prova Zehra, che ascoltando una sua telefonata, allerterà Emir.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e il sabato alle 14.45.

