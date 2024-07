Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 17 luglio su Canale 5, Asu è spaventata perché sente che Emir è sempre più vicino a scoprire la sua vera identità. Nel frattempo, Vildan cerca di sollevare l'umore del figlio, che è depresso perché la moglie è andata via di casa. La donna afferma che quella di Zeynep è solo una messinscena e che se Ozan la ignora, lei tornerà da lui. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

