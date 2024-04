Endless Love, la puntata del 17 aprile in streaming

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 17 aprile su Canale 5, quando incontra Salih, Nihan viene a sapere dell'incendio alla barca e ricollega i fatti: l'autore del rogo è Ozan. Indignata, lo prega di lasciar stare Zeynep e di non farsi manipolare da Emir. Banu rivela ad Emir di essere incinta, ma lui la costringe, minacciandola, ad abortire. Zeynep e Salih si incontrano e lei lo rimprovera per aver deciso di chiedere la sua mano senza consultarla, mentre lui l'implora di essere dolce: sta soffrendo troppo per la perdita della barca. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

